Первую пару созданных для Джордана кроссовок Nike продали за 1,47 млн долларов

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Первую пару кроссовок, которую компания Nike разработала для баскетболиста Майкла Джордана, продали на аукционе в Лас-Вегасе за рекордные для этого типа обуви 1,47 миллиона долларов, сообщает сайт "Аргументы и факты".

На аукцион кроссовки Джордана выставил Томми Тим Льюис, который еще в детстве получил их лично от спортсмена. В те годы мальчик работал подносчиком мячей.

Впервые спортсмен вышел играть в этих кроссовках в пятой игре регулярного чемпионата NBA 1984 года. Появление Джордана в бело-красных Air Ships вызвало недовольство у руководства лиги. Их не устроил яркий дизайн и за каждое появление в них баскетболиста штрафовали на несколько тысяч долларов.

Несмотря на это, Джордан ни разу не сменил разработанную под него модель, а Nike получила от этого большую рекламную отдачу. В итоге эту модель кроссовок переименовали в Air Jordan, а в будущем так стали называть самого баскетболиста.

Обувь Майкла Джордана не в первый раз продают на аукционе. В прошлом году кроссовки легендарного баскетболиста клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Chicago Bulls Майкла Джордана продали за 560 тысяч долларов.

Это был новый рекорд стоимости одной пары кроссовок. Начальная стоимость кроссовок Джордана, выставленная на аукционе, равнялась 100 тысячам долларов.

В 2014 году с молотка ушли кроссовки стоимостью более 33 тысяч долларов. В 2015 году за 71,5 тысячи долларов продали первую пару кроссовок, в которых баскетболист выступил в NBA. В 2017 году за его обувь выручили 190 тысяч долларов.