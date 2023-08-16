Собянин заявил, что каждый второй житель Москвы систематически занимается спортом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Почти каждый второй москвич на регулярной основе занимается физкультурой и спортом. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Во всех районах Москвы есть необходимая для активного образа жизни инфраструктура – обновляем уже работающие спортивные объекты и площадки, а также строим новые", – поделился мэр.

По его словам, в столице работают бесплатные секции более чем по 70 видам спорта. Записаться в них можно на портале мэра и правительства Москвы. В 2023 году заработали онлайн-занятия по киберспорту для москвичей от 14 до 17 лет.

Все те, кто хочет подготовиться и сдать нормы ГТО, могут получить необходимую информацию в одном из 13 центров тестирования. Такие площадки есть на всех крупных физкультурных мероприятиях.

Кроме того, в городе работает проект "Спортивные выходные". С помощью него москвичи смогут потренироваться на свежем воздухе в самых популярных и необычных местах столицы. Также в городе работает проект "Мой спортивный район", позволяющий посетить занятия с тренерами Москомспорта.

Ранее Собянин по случаю 100-летия Москомспорта и в преддверии Дня физкультурника наградил выдающихся работников спортивных учреждений столицы. Он заявил, что в городе живут порядка 120 тысяч профессиональных спортсменов и 5,5 миллиона москвичей, которые занимаются физической культурой ежедневно.



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