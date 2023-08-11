В Госдуме предложили сократить рабочую неделю до 36 часов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила сократить рабочую неделю в России с 40 до 36 часов. Об этом сообщает "Лента.ру".

"Для всех работающих необходимо сократить рабочую неделю с 40 до 36 часов. По этому пути идут многие страны мира, и Россия должна быть в этом направлении прогрессивной", – аргументировала депутат.

Бессараб обратила внимание, что в Нидерландах, где рабочая неделя составляет не более 33 часов, уровень жизни является одним из высоких. Кроме того, считает депутат, цифровизация послужила повышению производительности труда.

Реализовывать идею о 36-часовой рабочей недели парламентарий предложила постепенно. Правительство, по ее мнению, может организовать двухлетний эксперимент. При этом право о присоединении к проекту для компаний она предложила закрепить добровольным.

"К этому эксперименту работодатели могут подключаться добровольно, в обмен на что им будут предложены определенные преференции, например, получение госзаказов, участие в программах по субсидированию", – пояснила Бессараб.

Ранее депутаты партии ЛДПР предложили ввести в РФ четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей. При этом зарплату членам многодетных семей сохранят на уровне сотрудников, которые работают по пять дней в неделю. Депутаты уверены, что такая мера позволит создать баланс между карьерой и семейной жизнью.

