Россиянам рассказали, сколько составят новогодние премии

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Суммы новогодних премий сильно разнятся, например, линейный персонал в ретейле может получить премию в размере своего оклада, а руководитель торговой точки – гораздо большую сумму, потому что у него выше оклад и масштабнее задачи. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на директора рынков России и СНГ Fam Properties Валерия Тумина.

Он напомнил, что новогодние премии, или 13-я зарплата, являются методом поощрения лучших сотрудников. Они выплачиваются в обязательном порядке в компаниях, где это прописано трудовым договором или внутренними регламентами.

По данным эксперта, традиционно самые высокие премии получают в сферах, которые связаны с добычей полезных ископаемых, IT-индустрией, банковским сектором. Ожидается, что в 2023 году хорошие премии получат сотрудники оборонных предприятий.

Как уточнила налоговый консультант Евгения Пиримова, в среднем размер премий будет достигать от 100 до 359 тысяч рублей. По данным Росстата, на середину года средняя зарплата в стране составляет около 72 тысяч рублей, повышенную заработную плату могут ожидать специалисты из нефтегазовой отрасли, IT-сектора, продажники.

Специалист добавила, что премии можно платить в любой срок. При этом перед выплатой необходимо проверить коллективный договор, локальные и нормативные акты и соглашения.

Размер премии напрямую зависит от того, насколько эффективно работала компания весь год, какая у нее прибыль, объяснила руководитель компании по международной торговле и ВЭД "Команда Сикурс" Раиса Донская.

Она считает, что премия является одной из лучших форм поощрения сотрудников, которая играет большую роль в мотивации коллектива. Руководителям стоит выплачивать ее даже в том случае, когда дела у компании идут "не очень хорошо", но важно сохранить коллектив и поддержать сотрудников.

Между тем первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал сказал, что часто размер премии определяет ключевой показатель эффективности (KPI), зависящий от производственных успехов сотрудника, общих показателей, а также экономические факторы, влияющие на отрасль.

"Когда выплачивается премия, она в том числе планирует развитие на будущий год с точки зрения мотивации коллектива", – подчеркнул он.

Однако 58% россиян останутся без новогодних премий в этом году, сообщила основатель Академии бизнеса и стратегического маркетинга Юлия Корчагина-Озджан. Эксперт отметила, что есть работодатели, которые пытаются при помощи премии стимулировать новичков, также практика применяется к увольняющимся работникам.

По ее информации, процент подобных выплат за прошедший год уменьшился на 13–15%. Однако Корчагина-Озджан считает, что больше всего заплатят учителям, врачам, скорее всего, офисным работникам. Премии ожидают добытчиков нефти, сырья, газа, госсектор.

"В среднем премии составят 20–25% от зарплаты", – заключила она.

Отмечается, что за этот год восемь из десяти работодателей повысили зарплату своим сотрудникам. Многие работники ожидают и прибавку к зарплате в следующем году, и предновогоднюю премию.

Ранее стало известно, что большинство работодателей (65%) отговаривают сотрудника от увольнения, предлагая повысить зарплату. Еще 49% готовы снизить нагрузку на такого работника, 31% – предложить более интересный проект, 27% – повысить в должности.

При этом доля тех, кому не хватает зарплаты для закрытия первичных потребностей, увеличилась за последние два года на 20%. В 2021 году об этом заявили 25% участников опроса, в 2023 – 45%.

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