Почти половина опрошенных россиян рассказала, что им не хватает зарплаты на основные нужды

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В рамках опроса 45% россиян пожаловались, что им не хватает зарплаты на основные нужды. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты социологического исследования.

Оказалось, что доля тех, кому не хватает зарплаты для закрытия первичных потребностей, увеличилась за последние два года на 20%. В 2021 году об этом заявили лишь 25% участников опроса.

С трудом покрывают основные нужды 36% респондентов. Два года назад их было 39%.

При этом 20% россиян считают, что могут приобрести все необходимое. В 2021 году об этом заявили 36%.

21% граждан, неудовлетворенных собственным доходом, отметили, что для покрытия основных потребностей им не хватает 15 тысяч рублей в месяц, 23% – до 20 тысяч рублей, а 56% – более 20 тысяч рублей.

Больше всего довольны своим заработком жители столицы – 26% сказали, что зарплаты им хватает. Аналогичное заявление сделали 24% жителей Томской области, далее следуют Татарстан и Приморский край (по 23%).

Ранее выяснилось, что мужчины в возрасте от 35 до 44 лет имеют самые высокие зарплатные ожидания в России.

Разница в представлении об идеальном доходе у мужчин и женщин составляет 28 тысяч рублей. Согласно данным опроса, наименьший доход обозначили женщины до 24 лет – 140 тысяч рублей, у мужчин этого же возраста сумма составила 182 тысячи рублей.



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