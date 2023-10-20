Опрос показал, что мужчины 35–44 лет имеют самые высокие зарплатные ожидания в России

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Мужчины в возрасте от 35 до 44 лет имеют самые высокие зарплатные ожидания в России. Об этом свидетельствуют данные исследования одного из сервисов по поиску работы.

"Наиболее высокую зарплату мечты назвали мужчины в возрасте от 35 до 44 лет – 211 тысяч рублей. Среди женщин самый высокий доход называли респонденты в возрасте от 25 до 34 лет – 183 тысячи рублей", – передает РИА Новости результаты исследования.

В документе сказано, что разница в представлении об идеальном доходе у мужчин и женщин составляет в 28 тысяч рублей. Согласно данным опроса, наименьший доход обозначили женщины до 24 лет – 140 тысяч рублей, у мужчин этого же возраста сумма составила 182 тысячи рублей.

Наибольшие зарплатные ожидания по возрастным категориям у респондентов в возрасте 25–34 лет. Эти россияне хотят получать заработную плату в размере 191 тысячи рублей в месяц. Россияне в возрасте 35–44 лет хотели бы иметь зарплату в 179 тысяч рублей.

"Интересно, что зарплата мечты не отличается у специалистов в возрасте от 19 до 24 лет, а также старше 45 лет", – уточняется в результатах опроса.

В исследовании приняли участие 3,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет со всей территории России. Опрос проводился в сентябре 2023 года.

Ранее Владимир Путин заявил, что реальные располагаемые доходы россиян увеличились более чем на 12%, а в Европе они снизились. По словам главы государства, российские власти в полной мере выполняют все социальные обязательства перед гражданами.



Россияне рассказали о зарплате мечты