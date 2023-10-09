HR-эксперт дала советы по подготовке к собеседованию

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Непонимание средней зарплаты по рынку, отсутствие навыков самопрезентации, неуверенность в себе – все это мешает получать выгодные предложения от работодателей. В беседе с "Газетой.ру" HR-консультант Полина Нанаева рассказала, как подготовиться к собеседованию.

Эксперт утверждает, что некоторые соискатели недооценивают свои знания и навыки, поэтому на собеседовании называют зарплату ниже рыночной. Чаще всего такое происходит с теми, кто долго работает на одном месте.

Подобные кандидаты не могут объективно оценить текущую ситуацию на рынке труда, так как давно не искали работу, сказала Нанаева. Поэтому им рекомендуется перед любым собеседованием провести небольшое исследование по вакансиям. Посмотреть, сколько получают сотрудники на аналогичной должности и какие к ним предъявляются требования. На основе этих данных можно оценить свою будущую зарплату.

Также консультант посоветовала еще до решения о смене места работы попробовать проходить собеседования просто ради тренировки даже в те компании, в которые изначально не целились. Это избавит от страха негативного исхода собеседования.

Ведь после пары неудачных интервью кандидаты склонны снижать свои зарплатные ожидания, уточнила Нанаева. Это загоняет человека в "ловушку скромности", из-за которой он начинает бояться, что не найдет работу с такими же или более высокими условиями оплаты труда, отметила эксперт.

Прохождение собеседований, как считает Нанаева, – навык, который нужно нарабатывать. Поэтому после длительного перерыва или продолжительной работы в одной компании для первых собеседований лучше выбрать компании, которые не являются приоритетными. На них можно "прокачать" навыки и, хорошо подготовившись, пойти на интервью в более привлекательное место.

Ранее HR-эксперт Анастасия Юрчихина назвала главные ошибки на собеседовании. Это недостаточная подготовка, обесценивание собственного труда и приукрашивание фактов.