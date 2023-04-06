Аналитики выяснили, что опечатки снижают шансы на трудоустройство

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Исследователи Гентского университета узнали, что всего пять орфографических ошибок в резюме могут сократить шансы на приглашение на собеседование на 18,5%. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на PLOS One.

Авторы пригласили на исследование 445 реальных рекрутеров, каждому из которых предложили ознакомиться с тремя резюме. Первое было без ошибок, второе – с двумя, а третье – с пятью.

В прошлом уже было организовано исследование, благодаря которому стало известно, что ошибки снижают шансы на собеседование. В новом эксперименте ученые добавили меньше опечаток, сделав исследование более реальным. По словам деятелей, даже две ошибки могут снизить вероятность прохождения собеседования на 7,3%.

Авторы создали восемь фиктивных вакансий, в том числе должности как рабочих, так и белых воротничков. Стало известно, что работодатели относятся к кандидатам на должности рабочих более строго. Вместе с этим женщин-кандидаток рекрутеры также воспринимали строже. Более мягко работодатели относились к тем резюме, в которых указан опыт волонтерства.

Благодаря исследованию выяснилось, что работодатели считают допускающих орфографические ошибки менее коммуникабельными и трудолюбивыми.

Ранее ассистент кафедры управления персоналом ГУУ и консультант по управлению персоналом в агентстве "Смарт персонал" Екатерина Илларионова назвала три основные ошибки при составлении резюме. Первая заключается в шаблонности, вторая – в слишком высокой ожидаемой зарплате, а третья – в слишком большом количестве личной информации.

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