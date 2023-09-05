HR-эксперт назвала главные ошибки на собеседовании

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Успешно пройти собеседование соискателю позволит заранее подготовленный рассказ о себе и понимание своих сильных и слабых сторон. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на HR-консультанта курса "Английский для IT" онлайн-школы Skyeng Анастасию Юрчихину.

Одной из главных ошибок кандидатов рекрутер назвала недостаточную подготовку или подготовку только к одному из этапов собеседования. Некоторые соискатели, по ее словам, из-за стресса не могут вспомнить примеры своих успехов и неудач, поэтому рассказ об этом следует подготовить заранее.

В ходе рассказа об успехах на прошлом месте работы Юрчихина рекомендовала делать акцент не на конкретных результатах и цифрах, а на том, как именно проходил процесс и какие ресурсы кандидат использовал для достижения цели.

"Приукрашивание фактов – чаще всего следствие неуверенности в оценке собственных сил. Может показаться, что если рассказать о перевыполнении плана на 200% или приукрасить бюджет или результаты проекта, то рекрутер отметит вас как более сильного кандидата. Однако такая манипуляция легко проверяется звонком бывшему работодателю", – пояснила эксперт.

Еще одной распространенной ошибкой на собеседованиях является обесценивание собственного труда, сообщила HR. При общении с рекрутером она советовала делать акцент на моментах, которые смогут наглядно продемонстрировать пример работы.

При подготовке ко встрече с будущим работодателем Юрчихина рекомендовала потренироваться, например, с чат-ботом. Искусственный интеллект сможет поддержать беседу в качестве рекрутера, а кандидат будет чувствовать себя увереннее на собеседовании.

Ранее российские работодатели назвали осень лучшим сезоном для поиска новых сотрудников. Мнение о том, что новых кандидатов лучше просматривать осенью, высказали 88% работодателей. При этом 51% из них заявил, что наиболее удачным месяцем является сентябрь, еще 46% проголосовали за октябрь.

