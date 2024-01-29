Эксперты назвали лучшие туристические направления на 23 февраля и 8 Марта

В 2024 году День защитника Отечества и Международный женский день выпадают на пятницу, а значит, россиян ждут по три выходных. Появляется прекрасная возможность отправиться в небольшое путешествие. Разбираемся вместе с экспертами, где можно отдохнуть 23 Февраля и 8 Марта и во сколько обойдется такой уик-энд.

Недолгий путь

В праздничные дни, 23 февраля и 8 Марта, можно отправиться в небольшое путешествие по Золотому кольцу России, побывать в Санкт-Петербурге или увидеть северное сияние в Мурманске. Об этом Москве 24 рассказала руководитель проекта "Экскурсионные туры" группы компаний "Слетать.ру" Ксения Андрианкова.

"Перезагрузиться можно в туре по городам Золотого кольца с дегустацией местных гастрономических достопримечательностей. Попробовать медовуху в Суздале, рыбу Волгореченского рыбного хозяйства, сыр в Костроме. Устроить чаепитие с пряниками по старинным рецептам в Ростове Великом, пообедать царской рыбой ряпушкой в Переславле-Залесском", – рассказала турэксперт.





Ксения Андрианкова турэксперт Стоимость подобных туров на три дня – от 21 тысячи рублей с человека, в цену входит питание. Отдельно оплачивается проезд.

Кроме того, в эти даты продолжается сезон северного сияния в Мурманске, обратила внимание Андрианкова. Туда можно долететь из Москвы примерно за 2,5 часа.

"Стоимость экскурсионного тура на три дня начинается от 21 500 рублей на человека. Питание входит в цену. Отдельно оплачиваются билеты на самолет", – уточнила эксперт.

Еще один беспроигрышный вариант короткого путешествия из Москвы – Санкт-Петербург и его пригород, Петергоф. Стоимость трехдневного экскурсионного тура на одного начинается от 6 600 рублей на 23 Февраля и 6 100 рублей – на 8 Марта. В цену входят завтраки, отдельно оплачивается проезд, сообщила эксперт.

Море, горы и зарубежье

Три дня выходных – отличная возможность отправиться к Эльбрусу. По словам Андрианковой, за это время по силам совершить подъем к вершине стратовулкана на самой высокогорной канатной дороге Европы, спуститься в ущелье по горным серпантинам, искупаться в горячих источниках, увидеть живописные пейзажи Медовых водопадов и многое другое.

"Стоимость экскурсионного тура с питанием на три дня начинается от 22 800 рублей с человека. Отдельно оплачивается проезд до Минеральных Вод и обратно", – отметила эксперт.

В свою очередь, генеральный директор туристического агентства "Изюм-тревел" Светлана Калашникова в беседе с Москвой 24 порекомендовала рассмотреть Сочи в качестве места для отдыха на предстоящие праздники.

"В конце февраля и начале марта там уже тепло и цветет мимоза. Можно погулять по побережью или отправиться на горнолыжный курорт "Красная Поляна". Стоимость турпакета в Сочи на двоих – от 45 тысяч за три дня. В "Красную Поляну" – от 65. Правда, в праздничные дни стоимость туров, билетов и проживания в гостинице, как правило, растет из-за высокого спроса", – рассказала Калашникова.

Также, по словам эксперта, в длинные выходные можно отправиться и в путешествие за границу.





Светлана Калашникова директор туристического агентства Туристы могут улететь в Ташкент, Ереван или Стамбул – трех дней для прогулок по этим городам вполне хватит. Многие туроператоры создают специальные чартерные программы конкретно под эти даты.

Стоимость путешествия в Армению на двоих начинается от 70 тысяч рублей, пакетный тур в Узбекистан обойдется примерно в 80 тысяч рублей на двоих, а поездка в Турцию будет стоить от 65 тысяч рублей, заключила Калашникова.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств, гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян тоже добавил, что в праздничные дни цены всегда повышаются примерно на 30–40%. Чтобы сэкономить на отдыхе, важно как можно раньше забронировать поездку, предупредил он.