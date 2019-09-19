Как "Локомотив" обыграл "Байер" в Лиге чемпионов

18 сентября московский "Локомотив" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде обыграл леверкузенский "Байер". Железнодорожники одержали победу со счетом 2:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как команда Юрия Семина неожиданно одолела немецкий клуб и возглавила свою группу.





"Локомотив" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов попал в ситуацию, мягко говоря, сложную. В прошлом году железнодорожники при жеребьевке были в первой корзине, где собираются победители главных европейских чемпионатов, то есть априори самые крутые команды. В итоге тогда красно-зеленым попали в соперники "Галатасарай", "Порту" и "Шальке". Можно было бы назвать этот жребий сложным, но "Локомотиву" тогда было по силам обыгрывать и немцев, и турков. Да и португальский клуб, в общем-то, тоже – как минимум, в ответном матче.

В этом году все сложилось куда серьезнее. Железнодорожники оказались в четвертой корзине, поэтому и противниками "Локо" по группе в результате жеребьевки стали более тяжеловесные команды: "Ювентус", мадридский "Атлетико" и "Байер". А вместе с тем шансы на выход из группы упали практически до нуля. Однако "Локомотив" с такой оценкой соглашаться не собирался. Оно и правильно: в футболе может случиться всякое, тем паче, что железнодорожники должны были сделать выводы из ошибок предыдущего сезона. Так или иначе "Локомотив" действительно смог заткнуть хейтеров, причем уже после первого же матча – выездной встречи с "Байером".

Первые десять минут игры прошли без каких-либо опасных моментов и у тех, и у других ворот. Хозяева были чуть поактивнее, зато "Локомотив" всячески старался поймать "Байер" на ошибке. И на 16-й минуте это удалось. Футболисты немецкой команды вводили мяч из аута на своей половине поля, железнодорожники включили прессинг и тут же организовали контратаку. Жоао Мариу в касание отпасовал на Гжегожа Крыховяка, тот ворвался в штрафную, подработал себе под удар и отправил мяч в дальний угол. Почти сразу же "Локомотив" мог забить второй гол, но Федор Смолов не смог распорядиться мячом у штрафной хозяев.

А затем "Байер" сравнял – причем снова отметился голом игрок "Локомотива". На 25-й минуте Ларс Бендер простреливал с правого фланга, Чарлес Арангис пробил в створ, но Бенедикт Хеведес попытался заблокировать этот удар. В итоге мяч от ноги защитника "Локо" отрикошетил прямо в ворота. Но пропущенный гол, казалось, не сильно повлиял на тактику красно-зеленых – они продолжили прессинговать "аптекарей" и к концу тайма это снова сработало. На 37-й минуте Дмитрий Баринов поборолся на фланге с Каримом Беллараби и заставил того отдать пас назад, на вратаря Лукаша Градецкого. Голкипер "Байера" выбил мяч, но неудачно – точно на ногу все тому же Баринову, который в падении переправил снаряд в ворота.

После перерыва "Байер" в первые же минуты попытался сравнять счет. Забросы в штрафную, опасные удары– но все мимо кассы. После 65-й минуты железнодорожникам наконец удалось отодвинуть игру от своих ворот. Иногда гости даже выбирались в контратаки, некоторые из которых можно было бы завершать голом. Лишь незадолго до финального свистка "Байер" снова единолично забрал инициативу и организовал по-настоящему голевую ситуацию. На 88-й минуте Арангис закинул мяч в штрафную, Надим Амири откликнулся на передачу и пробил по воротам – Гилерме отбил снаряд перед собой. Тут же на добивании оказался Кай Хаверц, но вратарь "Локо" молниеносно среагировал и перевел мяч на угловой.

"Байеру" так и не хватило сил, чтобы сравнять счет, и красно-зеленые увезли из Германии архиважные три очка. А учитывая, что в параллельном матче "Ювентус" и "Атлетико" сыграли вничью (2:2), эти три очка сделали "Локо" временным лидером группы D. Конечно, ни о каком выходе в плей-офф пока говорить не стоит. Для железнодорожников важно обыграть "Байер" и в ответном матче в Москве – тогда велика вероятность обеспечить себе место в Лиге Европы. Клуб из Леверкузена сейчас не в самой лучшей форме и нужно успеть этим воспользоваться (еще раз).

В следующем матче "Локомотив" дома сыграет с давним знакомым – мадридским "Атлетико". В прошлом году испанская команда обыграла красно-зеленых в 1/8 финала Лиги Европы с общим счетом 8:1. С тех пор состав "матрасников" претерпел серьезные изменения, но команда Диего Симеоне стала от этого, кажется, только сильнее. Победить мадридский клуб, пусть и на своем поле, будет сверхсложной (если не сказать невыполнимой) задачей. Остается только верить, что Юрий Семин сможет чем-то удивить и на этот раз.