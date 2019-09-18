Как "Зенит" сыграл вничью с "Лионом" в первом матче ЛЧ

17 сентября стартовал групповой этап Лиги чемпионов сезона 2019/2020. Первым из двух российских клубов начал свое выступление на турнире петербургский "Зенит". Команда Сергея Семака на выезде вничью сыграла с французским "Лионом" – 1:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошел этот матч.

Фото: ТАСС/Вячеслав Евдоким

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов российские клубы оказались не в самой лучшей ситуации. "Краснодар" не смог пробиться в групповой этап, проиграв греческому "Олимпиакосу"; "Локомотив" при жеребьевке был в четвертой корзине, поэтому ожидаемо попал в настоящую "группу смерти": соперниками железнодорожников стали туринский "Ювентус", мадридский "Атлетико" и леверкузенский "Байер". И теперь можно расслабиться, вместо того, чтобы рассуждать о шансах красно-зеленых на выход из группы, ведь этих шансов попросту нет.

Но "Зениту" со жребием относительно повезло. Петербургский клуб оказался в группе G вместе с "Лионом", "Бенфикой" и "Лейпцигом" – крепкими и ровными командами, каждая из которых может выйти в следующую стадию ЛЧ. Это же по силам и "Зениту". Клуб с берегов Невы подошел к Лиге чемпионов практически в оптимальном составе, (если не считать травмированного Малкома, которого и брали для еврокубков), поэтому борьба за выход в плей-офф – это абсолютно реальная и выполнимая задача. Вопрос лишь в том, насколько футболисты петербургской команды с ней справятся.

В стартовом матче группового этапа ЛЧ "Зениту" в гостях предстояло встретиться с "Лионом". В прошлом году французский клуб устроил в Лиге чемпионов нечто фееричное. Пять раз он сыграл вничью, один раз обыграл "Манчестер Сити" и прошел в плей-офф. Дальше, правда, были 1:5 от "Барселоны", но это, что называется, совсем другая история. "Зенит" и "Лион", к слову, встречались и раньше: в 2015 году, и тоже в групповом этапе ЛЧ. Тогда петербургский клуб именно после победы над французской командой смог досрочно выйти в плей-офф.

Фото: ТАСС/Вячеслав Евдоким

Несмотря на игру в гостях "Зенит" начал встречу с "Лионом" гораздо активнее. В первые двадцать минут игры сине-бело-голубые чаще атаковали и имели несколько хороших шансов открыть счет. Но затем хозяева поля постепенно отобрали у них инициативу. За десять минут до конца первого тайма произошел один из ключевых эпизодов матча – Сердар Азмун получил травму. Игрок вначале попросил о замене, но затем все же передумал. И не зря: через пять минут случился еще более важный эпизод – Азмун забил гол. На подходе к штрафной он сыграл в "стенку" с Артемом Дзюбой, после чего отправил мяч в ворота.

Однако счастье "Зенита" было недолгим. В самом начале второго тайма "Лион" сравнял счет. На 49-й минуте Мемфис Депай прорвался в штрафную, Магомед Оздоев сфолил на голландце, и арбитр без промедления назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал сам Депай, мощно пробив в угол без шансов для Андрея Лунева. На этом счет голам в матче был закончен. Хотя и у "Зенита", и у "Лиона" (особенно под конец игры) было множество возможностей, чтобы забить еще. Тем не менее обе команды транжирили опасные моменты, будто понимая, что впереди еще целых пять матчей.

Результат первого матча должен в общем и целом устраивать "Зенит". Гостевая ничья с неуступчивым и скоростным "Лионом" – это отличный задел для того, чтобы добыть очки в ответной встрече. В следующем матче сине-бело-голубые сразятся с "Бенфикой" – командой, тоже хорошо знакомой "Зениту". Петербургский клуб уже встречался с португальцами в 1/8 финала ЛЧ в 2012 и 2016 годах, а также в 2014-м – в групповом этапе. И если в плей-офф "Бенфика" неизменно оказывалась сильнее, то пять лет назад "Зенит" выиграл оба матча в группе. Очень хотелось бы верить, что эта традиция продолжится.