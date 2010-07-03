Фото: ТАСС/Елена Афонина

Руководство московского "Динамо" приняло отставку главного тренера Дмитрия Хохлова. Это произошло после поражения от "Оренбурга" в матче 12-го тура чемпионата России (0:2), сообщается в Twitter-аккаунте клуба.

В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера.

На сегодняшний день московский клуб занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице с 10 очками в активе.

Хохлов занимал пост главного тренера с 2017 года.

Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера "Динамо"



Ранее после поражения от того же "Оренбурга" Олег Кононов покинул пост главного тренера "Спартака". К следующему матчу с "Краснодаром " футболистов готовит помощник Кононова Сергей Кузнецов.