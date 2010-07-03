Скончался 29-летний хоккеист "Сибири" Мнацян

Игрок хоккейной команды "Сибирь" Самвел Мнацян умер на 30-м году жизни в результате онкологического заболевания. Информация об этом появилась на официальном сайте Федерации хоккея России.

"Не стало хоккеиста Самвела Мнацяна. В течение года он мужественно боролся с тяжелой болезнью, но не смог победить недуг. Самвелу было 29 лет", – сообщили на сайте ФХР.

Мнацян в Контенинтальной Хоккейной Лиге выступал за казахстанский "Барыс", нижнекамский "Нефтехимик", владивостокский "Адмирал". В мае прошлого года игрок стал выступать за "Сибирь".

В августе 2018 новосибирский клуб проинформировал, что после специальных медобследований у хоккеиста выявлено онкологическое заболевание, которое требуется незамедлительно лечить. За свой последний хоккейный клуб игрок дебютировать не успел.

Всего в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ Мнацян сыграл 183 матча, в которых набрал 13 очков (4 гола и 9 результативных передач).

"Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким, партнерам, всем, кто знал Самвела Мнацяна", – написали на сайте Федерации хоккея России

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