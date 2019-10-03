Умерла звезда "Мстителей"

Фото: кадр из фильма "Пиф-паф ой-ой-ой". Режиссер Кен Хьюз

Британская актриса Анна Куэйл, известная по ролям в сериалах "Грэндж Хилл" и "Мстители", скончалась в возрасте 86 лет. Как пишет Mirror со ссылкой на ее семью, причиной смерти стала старческая деменция, которой Куэйл страдала с 2012 года.

Анна Куэйл родилась в 1932 году в Уорвикшире. Одним из первых кинопроектов актрисы стал сериал 1960-х годов "Мстители" о двух агентах, которые распутывают сложные дела.

Артистка появлялась в шоу "Возвращение в Брайдсхед", "Грэндж Хилл" и "Дневник Литтона". Также она снялась в фильмах "Казино Рояль", "Критическое решение", "Чтоб ты сдохла, дорогая" и "Эскимоска".

Ранее на 78-м году жизни умерла американская актриса и модель Кэрол Линли. По словам друга Линли, актриса умерла от сердечного приступа.

Кэрол Линли сыграла главную роль в бродвейской постановке "Голубой деним" и одноименном фильме 1959 года режиссера Филипа Данна.