Скончалась одна из первых дизайнеров синих джинсов

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Американская актриса и дизайнер Глория Вандербилт скончалась на 96-м году жизни, сообщил Hollywood Reporter, ссылаясь на ее сына, телеведущего Андерсона Купера.
Вандербилт родилась в семье крупного американского бизнесмена Реджинальда Клейпула Вандербилта. Она играла в кино, была художницей и одной из первых дизайнеров синих джинсов. В конце 70-х запустила линию синих джинсов под собственным именем "Gloria Vanderbilt".
Вандербилт вела активную светскую жизнь. Четыре раза она выходила замуж, родила четырех сыновей. Пережила суицид одного из своих детей.
Ранее скончалась мексиканская актриса и танцовщица Эдит Гонсалес, известная в России по ролям в сериалах "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза". Актрисе было 54 года.
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