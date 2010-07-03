Умерла актриса из "Секса в большом городе"

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Актриса Сильвия Майлз умерла в возрасте 94 лет. Это произошло в машине скорой помощи по дороге в одну из больниц Нью-Йорка, сообщает The New York Times.

Дебютной работой Майлз в кино стала картина "Корпорация "Убийство" (1960 год). Актрису дважды номинировали на "Оскар" в категории лучшая актриса второго плана за фильмы "Полуночный ковбой" (1969 год) и "Прощай, моя красавица" (1975 год).

Майлз снялась в сериалах "Жизнь на Марсе" и "Секс в большом городе", в котором исполнила эпизодическую роль. Последним ее фильмом стала драма "Уолл Стрит: Деньги не спят" (2010 год).

Ранее в возрасте 97 лет умерла голливудская актриса и певица Дорис Дэй. Причиной ее смерти стала пневмония.