Скончалась голливудская актриса и певица Дорис Дэй

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Голливудская актриса и певица Дорис Дэй умерла в возрасте 97 лет, сообщается на сайте ее фонда помощи животным (Doris Day Animal Foundation, DDAF).

В заявлении отмечается, что Дорис Дэй скончалась сегодня рано утром у себя дома в Кармел-Вэли. Причиной ее смерти стала пневмония.

Дэй записала десятки песен, наибольшую популярность из которых получила композиция Que Sera Sera. В 2008 году певицу удостоили премии Grammy за жизненные достижения.

Она также снялась более чем в 40 фильмах. В 1960 году была номинирована на премию "Оскар" за главную женскую роль в фильме "Телефон пополам" (Pillow Talk).

В 2004 году Дэй вручили Президентскую медаль Свободы – высшую награду США для гражданских лиц.

Накануне на 73-м году жизни в США скончалась актриса Пегги Липтон, известная по ролям в сериалах "Отряд "Стиляги" и "Твин Пикс".