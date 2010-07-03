Гендиректор "Говорит Москва" пояснил, почему Доренко хотят кремировать

Тело Сергея Доренко, скорее всего, кремируют в соответствии с его личным пожеланием. Об этом заявил РИА Новости генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.
"Сейчас стало ясно совершенно, что кремация − это его личное желание. Супруга рассказала об этом, есть текст − в общем, все об этом свидетельствует", − пояснил Мамонтов. Он также отметил, что Доренко не раз говорил о том, чтобы "часть пепла захоронить, часть в Крыму развеять".
Теле- и радиоведущий Сергей Доренко скончался в столице 9 мая. 59-летний журналист почувствовал себя плохо, когда ехал на мотоцикле по Москве. Согласно результатам экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты.
Прощание с Доренко должно было состояться 12 мая на Троекуровском кладбище, но церемонию пришлось перенести, так как полиция запретила выдавать тело вдове журналиста. Как пояснил главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев, сперва необходимо дождаться результатов судебно-химического исследования. Дочь Доренко от первого брака извинилась перед собравшимися на кладбище из-за отмены прощания.
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