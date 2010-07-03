Опубликованы документы о проблемах с сердцем у Сергея Доренко

Медицинские документы, подтверждающие, что у Сергея Доренко были проблемы с сердцем, опубликовала на своем сайте радиостанция "Говорит Москва".
Как рассказала вдова журналиста Юлия Доренко, врачи впервые поставили ее мужу диагноз "аневризма аорты" в 2016 году. С тех пор он наблюдался у специалистов и принимал лекарства, отметила Юлия Доренко.
Фото: "Говорит Москва"
Фото: "Говорит Москва"
Фото: "Говорит Москва"
"4 июня 2016 года Сергей прошел ультразвуковое обследование сердца. Был поставлен диагноз: аневризма восходящего отдела аорты с аортальной регургитацией первой степени", − уточнила вдова журналиста в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По ее словам, 8 июня того же года ее муж сделал компьютерную томографию коронарных артерий в другой клинике, где этот диагноз подтвердили.
При этом ранее дочери Доренко от первого брака заявили, что у отца не было проблем со здоровьем. Однако, как пояснила Юлия Доренко, супруг не общался несколько лет с одной из дочерей, а с другой лишь иногда созванивался.
12 мая радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что прощание с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище не состоится. Полиция запретила выдавать тело вдове журналиста. По словам главного судмедэксперта Москвы Сергея Шигеева, нужно дождаться результатов судебно-химического исследования.
Знаменитый теле- и радиоведущий Сергей Доренко скончался в столице 9 мая. 59-летнему журналисту стало плохо, когда он ехал на мотоцикле. На кадрах, опубликованных телеканалом Москва 24, видно, как мотоцикл Доренко выбросило в центр дороги. Согласно результатам экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты.
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