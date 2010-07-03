Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:04

Скончалась звезда сериала "Богатые тоже плачут"

утраты культура

10:04

Поделиться в социальных сетях:

Фото: instagram.com/edithgonzalezmx1

Умерла мексиканская актриса и танцовщица Эдит Гонсалес, известная в России по ролям в сериалах "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза", сообщает "Мир 24".

Актрисе было 54 года. Три года назад врачи поставили ей диагноз рак яичников. Гонсалес перенесла несколько операций, а затем сообщила о ремиссии. Позднее болезнь вернулась и взяла верх.

Состояние актрисы начало ухудшаться месяц назад, и ее госпитализировали. Ее семья решила отключить Гонсалес от аппаратов поддержания жизни. У Эдит остались муж и 14-летняя дочь.

Продюсеры заметили и пригласили Гонсалес в кино, когда ей было пять лет. В 1969 году она дебютировала в мексиканском кинематографе. После съемок в телесериале "Богатые тоже плачут", о ней узнал весь мир.

В России она стала известна благодаря участию в некогда популярных телесериалах "Богатые тоже плачут", "Дикая Роза", "Золотая клетка" и "Страсти по Саломее".

Читайте также

утраты культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика