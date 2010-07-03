Скончалась звезда сериала "Богатые тоже плачут"

Умерла мексиканская актриса и танцовщица Эдит Гонсалес, известная в России по ролям в сериалах "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза", сообщает "Мир 24".
Актрисе было 54 года. Три года назад врачи поставили ей диагноз рак яичников. Гонсалес перенесла несколько операций, а затем сообщила о ремиссии. Позднее болезнь вернулась и взяла верх.
Состояние актрисы начало ухудшаться месяц назад, и ее госпитализировали. Ее семья решила отключить Гонсалес от аппаратов поддержания жизни. У Эдит остались муж и 14-летняя дочь.
Продюсеры заметили и пригласили Гонсалес в кино, когда ей было пять лет. В 1969 году она дебютировала в мексиканском кинематографе. После съемок в телесериале "Богатые тоже плачут", о ней узнал весь мир.
В России она стала известна благодаря участию в некогда популярных телесериалах "Богатые тоже плачут", "Дикая Роза", "Золотая клетка" и "Страсти по Саломее".
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