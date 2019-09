Умерла актриса и модель Кэрол Линли

Фото: соцсети

Американская актриса и модель Кэрол Линли умерла на 78-м году жизни. Об этом сообщает газета The New York Times.

Издание ссылается на друга Линли. Он рассказал, что актриса умерла от сердечного приступа.

Кэрол Линли сыграла главную роль в бродвейской постановке "Голубой деним" (Blue Denim) и одноименном фильме 1959 года режиссера Филипа Данна.

Также она снималась в фильмах "Свет в лесу" (The Light in the Forest, 1958), "Исчезнувшая Банни Лейк" (Bunny Lake Is Missing, 1965) и "Приключения "Посейдона" (The Poseidon Adventure, 1972).

С 1970-х годов Линли снималась чаще всего на телевидении. В частности, она была задействована в сериале "Остров фантазий" (Fantasy Island, 1977-1984).