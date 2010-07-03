В Союзе композиторов назвали большой утратой смерть Канчели

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин назвал большой утратой смерть грузинского композитора Гии Канчели, передает RT.

"То, что он ушел, это большая утрата. Это был выдающийся композитор современности. Во времена Советского Союза для многих, особенно молодых музыкантов, композиторов, он был кумиром. Все изучали его партитуры, ноты, был элемент и подражания тоже", – рассказал Калимуллин.

Он поделился, что гордится своим знакомством с Канчели, отметив, что его творчество востребовано и по сей день. Калимуллин выразил надежду, что его музыка будет и дальше существовать.

Грузинский композитор Гия Канчели скончался в Тбилиси в возрасте 84 лет 2 октября. В последнее время он лечился в одной из тбилисских клиник.

Гия Канчели родился в 1935 году в столице Грузии и там же окончил консерваторию. За свою Четвертую симфонию в 1976 году он удостоился Государственной премии СССР.

Народный артист Советского Союза прославился не только операми и симфоническими произведениями, но и музыкой для театра и кино, среди которых "Мимино", "Кин-дза-дза" и "Не горюй".

