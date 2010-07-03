Умер автор музыки к "Мимино" и "Кин-дза-дза!" Гия Канчели

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Грузинский композитор Гия Канчели скончался в Тбилиси в возрасте 84 лет, сообщает "Интерфакс".

По данным СМИ, музыкант продолжительное время болел. В последнее время он лечился в одной из тбилисских клиник.

Гия Канчели родился в 1935 году в столице Грузии и там же окончил консерваторию. За свою Четвертую симфонию в 1976 году он удостоился Государственной премии СССР.

Народный артист Советского Союза прославился не только операми и симфоническими произведениями, но и музыкой для театра и кино, среди которых "Мимино", "Кин-дза-дза" и "Не горюй".