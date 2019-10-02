Умер актер Игорь Пушкарев

Фото: кадр из фильма: "Удивительные приключения Дениса Кораблева"

Актер театра и кино Игорь Пушкарев скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Актер и режиссер умер 30 сентября после продолжительной болезни.

Пушкарев начал карьеру в кино в 1958 году и с тех пор сыграл более 70 ролей. "Большую известность и любовь зрителей Игорю Борисовичу Пушкареву принес фильм "А если это любовь?" режиссера Юлия Райзмана", – подчеркнули коллеги актера. Они также напомнили, что артист был первым исполнителем роли Юрия Гагарина в фильме "Самые первые" режиссера Анатолия Граника.

В Союзе кинематографистов отметили и его роли в таких картинах, как "Своя голова на плечах", "Третий тайм", "Живые и мертвые", "Удивительные приключения Дениса Кораблева" и "Рябиновый вальс".

"Игорь Борисович был талантливым, добрым человеком, занимался литературной деятельностью", – сказано в сообщении союза.

Уточняется, что прощальная панихида начнется в 11:00 3 октября в "Доме кино". Похоронят актера на Хованском кладбище в Москве.