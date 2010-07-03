Умер актер из "Брата" и "Улиц разбитых фонарей" Игорь Шибанов

Фото: кадр из фильма "Брат”, режиссер Алексей Балабанов

Скончался актер из "Брата" и "Улиц разбитых фонарей" Игорь Шибанов. Об этом сообщается на сайте Театра юных зрителей имени Брянцева.

Артист ушел из жизни 20 сентября в возрасте 75 лет. О месте и времени прощания пока не уточняется.

Последний раз актер выступил перед широкой публикой 14 сентября в спектакле "Бешеные деньги". На сцене актер отметил свой 75-летний юбилей. С этим же спектаклем он собирался выйти на сцену в Краснодаре 21 сентября. Однако во время поездки у него остановилось сердце.

Актер Игорь Шибанов родился 14 сентября 1944 года. Долгое время Шибанов был одним из главных артистов ТЮЗа, куда поступил еще будучи студентом. Он запомнился зрителям по ролям в фильмах "Брат", "Замок", "Про уродов и людей", а также в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург".

В 1978 году Шибанов получил звание "Заслуженный артист РСФСР", в 1994 году – звание народного артиста России. Также он был награжден орденом Дружбы.