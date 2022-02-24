Москва онлайн покажет сбор гуманитарной помощи в штабе "Мосволонтер"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

25 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за тем, как происходит сбор гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР в штабе "Мосволонтер". Наш корреспондент пообщается с организаторами, расскажет, как и чем можно помочь.

Москвичи уже передали более 23 000 разнообразных товаров и свыше двух тонн продуктов беженцам. Граждане приносят продукты питания, средства личной гигиены, книги, обувь и детские товары.

Смотрите прямую трансляцию 25 февраля в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.