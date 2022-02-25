Россия приняла более 120 тысяч беженцев из Донбасса

Фото: Москва 24/Никита Симонов

К настоящему моменту Россия приняла более 120 тысяч эвакуированных жителей Донбасса. Об этом сообщил секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

"На регионе (Ростовской области. – Прим. ред.) сейчас лежит основная нагрузка по приему, распределению и обустройству беженцев. На сегодняшний день через границу уже перешли более 120 тысяч человек", – цитирует его ТАСС.

Турчак отметил, что больше половины от названного им количества беженцев – дети. Он также отметил, что в настоящее время пункты временного размещения для прибывающих из Донбасса развернуты в 15 регионах страны.

"К помощи подключилась буквально вся Россия", – подчеркнул он.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Крыму и Подмосковье.

Лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите республик Донбасса. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

