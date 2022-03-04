Минобороны РФ опубликовало видео пораженной техники ВСУ

Видео: "ВКонтакте"/Минобороны России

Министерство обороны России распространило видео пораженной техники Вооруженных сил Украины и брошенных американских ПТРК "Джавелин".

На записи показан поврежденный танк Т-80, у которого полностью слетела и размоталась правая гусеница. Эжектор на дуле танка замотан голубой изолентой, вероятно, для обозначения своей техники.

На трассе у поселка Лебидинского видны два брошенных ВСУ ПТРК "Джавелин". Также на видеоролике показаны позиции военных Украины – мощные блиндажи, в том числе укрепленные бетонными брусами.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео высадки российского спецназа на территории Украины. На записи показаны военные, находящиеся в транспортно-штурмовом вертолете, которые после выполняют высадку в одном из районов Украины. Также продемонстрирован полет вертолета в ночных условиях.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.