Захарова заявила, что США действиями вокруг Украины реализовывают план по разрушению РФ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США действиями вокруг Украины реализовывают масштабный план по разрушению России.

"Они все говорят об одном: мы хотим разрушить российскую экономику, хотим разрушить Россию. Хотим сделать так, чтобы российское все: политика внутренняя и внешняя, финансовая система, культурно-исторический пласт – все это было разрушено", – сказала Захарова телеканалу "Звезда".

Ранее Мария Захарова заявила, что спецслужбы США не жалеют народ Украины и это демонстрирует тактика переговоров киевского режима с РФ. По ее словам, чем больше с американской стороны будет осуществляться такая тактика киевского режима, тем больше будет страдать мирный народ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

