Аксенов пообещал найти украинского журналиста, призвавшего убивать детей

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Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал найти украинского журналиста, призывающего к убийству российских детей.

"Эту собаку найдем. Передаю просто: мы тебя найдем… Мужчины воюют с мужчинами. Тем, кто так говорит, передаем: найдем вас всех", – цитирует Аксенова РИА Новости.

Ранее ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала процитировал одного из организаторов и вдохновителей политики Холокоста Адольфа Эйхмана. Тот призывал убивать детей, чтобы полностью уничтожить нацию.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

