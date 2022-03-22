Суд впервые арестовал мужчину за дискредитацию военных РФ

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Пресненский суд Москвы арестовал Сергея Клокова, являющегося фигурантом уголовного дела о распространении ложной информации о российских военнослужащих.

Как рассказал РИА Новости его адвокат Даниил Берман, это первый арест по данному нарушению.

"Я уже обжаловал постановление, подробностями поделиться не могу", – добавил юрист.

В суде уточнили, что Клоков является техником запасного пункта управления столичного главка МВД. Материалы его дела находятся в следственном управлении. Мужчина останется под стражей до 16 мая.

4 марта Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ. В Уголовный кодекс РФ вводится статья 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". Максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

