В МВД РФ напомнили, за какие посты в интернете грозит уголовное наказание

11:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Во избежание уголовного наказания из-за написанного в Сети поста нужно не допускать постов, содержащих ненависть, призывы к насилию или убийству, сообщил в интервью РИА Новости начальник ЭКЦ МВД РФ Вадим Казьмин.
Казьмин уточнил, что на сегодняшний день интернет является публичной сферой, где есть правила поведения, принятые в обществе.
"Поэтому недопустимо распространять информацию и сообщения, содержащие ненависть к кому-либо, призывы к насилию, убийствам, обосновывающие допустимость осуществления террористической деятельности, побуждающие к массовым беспорядкам, реабилитирующие нацизм", – пояснил начальник ЭКЦ МВД РФ.
Кроме того, Казьмин обратил внимание на тенденцию к увеличению случаев преступлений в Сети. По словам специалиста, с учетом такой тенденции в системе министерства внутренних дел активно развивается лингвистическая экспертиза, объектами которой являются тексты.
Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев рассказал о предстоящем рассмотрении законопроекта о лишении свободы за фейки о действиях Вооруженных сил РФ. По словам парламентария, документ допускает лишение свободы на срок до 15 лет. Пискарев добавил, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин одобрил соответствующее предложение думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.
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