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Москва 24

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Общество

16:00

Поздняков обжаловал решение суда о запрете "Мужского государства" в РФ

суды общество

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Основатель движения "Мужское государство", которое ранее признали экстремистской организацией и запретили деятельность на территории РФ, подал жалобу на решение суда через портал "Электронное правосудие". Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Владислав Поздняков направил жалобу лично.

Ранее решение нижегородского суда пытался опротестовать адвокат Позднякова Дзамболат Габараев. Однако у защитника не было доверенности на подписание жалобы, поэтому она была возвращена.

С требованием запретить объединение выступила нижегородская прокуратура. 18 октября "Мужское государство" было признано экстремисткой организацией, ее деятельность запретили в РФ.

Суд признал "Мужское государство" экстремистской организацией

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