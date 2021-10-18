Фото: Москва 24/Роман Балаев
Нижегородский областной суд признал "Мужское государство" экстремистской организацией. Об этом сообщает ТАСС.
Судья Анна Белова также постановила запретить деятельность объединения на территории РФ. При этом сторона защиты основателя движения Владислава Позднякова заявила, что намерена обжаловать решение суда.
Ранее с требованием признать объединение экстремистским выступила прокуратура Нижегородской области. Об этом стало известно 5 октября.
Позже был заблокирован YouTube-канал лидера организации Владислава Позднякова. Кроме-того, оказался заблокированным телеграм-канал движения.
Заблокировать канал просила и сеть ресторанов "Тануки". Это произошло из-за травли, которую организовал Поздняков после выхода рекламы с темнокожими моделями и ЛГБТ-символикой. Телеграм-канал "Мужское государство" же потребовал извинений со стороны "Тануки" перед русской нацией за то, что навязывали чуждые ей ценности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: