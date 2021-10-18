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Нижегородский областной суд признал "Мужское государство" экстремистской организацией. Об этом сообщает ТАСС.

Судья Анна Белова также постановила запретить деятельность объединения на территории РФ. При этом сторона защиты основателя движения Владислава Позднякова заявила, что намерена обжаловать решение суда.

Ранее с требованием признать объединение экстремистским выступила прокуратура Нижегородской области. Об этом стало известно 5 октября.

Позже был заблокирован YouTube-канал лидера организации Владислава Позднякова. Кроме-того, оказался заблокированным телеграм-канал движения.

Заблокировать канал просила и сеть ресторанов "Тануки". Это произошло из-за травли, которую организовал Поздняков после выхода рекламы с темнокожими моделями и ЛГБТ-символикой. Телеграм-канал "Мужское государство" же потребовал извинений со стороны "Тануки" перед русской нацией за то, что навязывали чуждые ей ценности.