РКН ограничил доступ к сайтам изданий "Новые Известия" и Bellingcat

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам изданий "Новые известия" и Bellingcat (признано в РФ СМИ-иноагентом), следует из данных реестра на сайте РКН.

Всего 16 марта было заблокировано более 30 ресурсов. Под ограничения также подпали русскоязычные израильские СМИ "Девятый канал" и "Вести Израиля", белорусское "Еврорадио", эстонская газета Postimees и издание "Кавказский узел" (признано в РФ СМИ-иноагентом).

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к "Медузе" (признана в РФ СМИ-иноагентом), "Радио Свободе" (признана в РФ СМИ-иноагентом) и Русской службе BBC из-за публикаций, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участиям в незаконных массовых акциях.

Из-за таких же публикаций 14 марта был заблокирован доступ к сайту TJournal в России. Тем не менее в TJ отметили, что "обязательно выживут".

