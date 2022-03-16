РКН ограничил доступ к сайтам изданий "Новые Известия" и Bellingcat

15:35
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам изданий "Новые известия" и Bellingcat (признано в РФ СМИ-иноагентом), следует из данных реестра на сайте РКН.
Всего 16 марта было заблокировано более 30 ресурсов. Под ограничения также подпали русскоязычные израильские СМИ "Девятый канал" и "Вести Израиля", белорусское "Еврорадио", эстонская газета Postimees и издание "Кавказский узел" (признано в РФ СМИ-иноагентом).
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к "Медузе" (признана в РФ СМИ-иноагентом), "Радио Свободе" (признана в РФ СМИ-иноагентом) и Русской службе BBC из-за публикаций, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участиям в незаконных массовых акциях.
Из-за таких же публикаций 14 марта был заблокирован доступ к сайту TJournal в России. Тем не менее в TJ отметили, что "обязательно выживут".
Венедиктов сообщил о ликвидации радиостанции "Эхо Москвы"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: