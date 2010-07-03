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01:39

Движение на улице Полины Осипенко ограничили по 15 июля

транспорт перекрытия

01:39

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На улице Полины Осипенко ограничили движение до 15 июля, передает Агентство "Москва". Как сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы, перекрытия связаны с проведением работ на инженерных сетях.

Актуальны ограничения проезда с 24 июня по 1 июля круглосуточно. Речь идет об участке на улице Полины Осипенко в районе дома 58 по Хорошевскому шоссе, а также об участке на той же улице в районе дома 50, корпус 3 по Хорошевскому шоссе. На последнем ограничения действуют со 2 по 15 июля круглосуточно.

Ограничения касаются одной полосы с организацией приоритетного права проезда за счет ликвидации парковочного пространства.

Ранее стало известно, что движение на участке дублера Рублевского шоссе ограничат до 31 августа. Причинами перекрытия являются работы по реконструкции газопровода.

Уточняется, что нельзя будет проехать в районе Рублевского шоссе – от дома № 91, корпуса 4 и до дома № 83, корпуса 5. Ограничения будут действовать на одной полосе с обустройством временных уширений.

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