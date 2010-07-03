Движение ограничат на ряде участков МКАД на севере столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На нескольких участках МКАД на севере столицы ограничат движение по 15 октября из-за инженерных работ. Об этом сообщили в инфоцентре транспортного комплекса Москвы.

Уточняется, что в период с 10 по 14 сентября между 01:30 и 05:30 ограничения будут действовать на съезде с внешней стороны МКАД на Бусиновский проезд в сторону центра, с 22 по 29 сентября в это же время – на съезде с Бусиновского проезда на МКАД, а с 17 по 21 сентября – на съезде с внутренней стороны МКАД на Бусиновский проезд. Кроме того, проезд ограничат в районе 78–79 километра МКАД с 25 июля по 2 октября и с 7 по 11 октября (с 01:30 до 05:30). Автомобилистов также предупредили об ограничениях на МКАД – в районе дома № 9, строения 55, по улице Ижорской. Там инженерные работы будут проводиться 3–6 октября и 12–15 октября с 01:30 до 05:30.

По данным транспортного комплекса Москвы, для проезда на этих участках частично перекроют одну полосу.

Фото: портал "Московский транспорт"



Ранее сообщалось, что 29 июля перекроют движение по ряду улиц рядом со стадионом "Лужники", где будет проходить концерт немецкой группы Rammstein. В этом районе также временно ликвидируют парковочные места. Ограничения будут действовать с 22:00 понедельника и до завершения концерта на четырех участках дорожно-уличной сети.