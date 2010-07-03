Несколько улиц перекроют у стадиона "Лужники" из-за концерта Rammstein

17:27
17:27
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Движение по ряду улиц рядом со стадионом "Лужники" перекроют в понедельник, 29 июля, из-за концерта немецкой группы Rammstein. В этом районе также временно ликвидируют парковочные места. Об этом сообщается на портале "Московский транспорт".
Ограничения будут действовать 29 июля с 22:00 и до завершения концерта. Их введут на четырех участках. В их числе – Проектируемый проезд №2309 от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской и улица 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора. Для автомобилистов также полностью перекроют 3-ю Фрунзенскую улицу от улицы Доватора до улицы Ефремова и саму улицу Ефремова от 3-й Фрунзенской до Трубецкой.
Фото: "Московский транспорт"
На всех этих участках нельзя будет припарковаться с 06:00 понедельника и до окончания мероприятия.
Ранее сообщалось, что из-за концерта Rammstein на Московском центральном кольце сократят интервал движения поездов "Ласточка". С 15:30 29 июля до 01:00 30 июля поезда будут курсировать каждые пять минут. В остальное время ожидание составит до десяти минут. Рядом со стадионом "Лужники" расположена одноименная станция МЦК.
Знаменитая рок-группа Rammstein выступит на большой спортивной арене "Лужники" 29 июля. Сначала концерт планировали организовать на стадионе "Динамо", однако по просьбам поклонников немецкого коллектива, которым не хватило билетов, его перенесли в "Лужники".
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