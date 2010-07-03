Группа Rammstein выпустила первый альбом за 10 лет

Впервые за 10 лет Rammstein выпустила новый альбом, названный в честь самой группы. Сообщение появилось в Instagram музыкантов.
В седьмую студийную пластинку коллектива вошли 11 композиции. Услышать их можно в Apple Music, Spotify и "Яндекс.Музыке".
Рок-группа Rammstein создана в 1994 году вокалистом Тиллем Линдеманном. За прошедшие годы музыканты продали свыше 35 миллионов копий своих альбомов.
Особую известность группе принесли сценические выступления, сопровождаемые использованием пиротехники, получившие признание в музыкальной среде. Среди популярных хитов Rammstein – Mutter, Ich will и Feuer Frei.
Ранее новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии. В ролике музыканты предстали в полосатых робах с желтыми звездами, которые напоминают одежду узников бывших нацистских конлагерей.
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