Группа Rammstein выпустила первый альбом за 10 лет

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Впервые за 10 лет Rammstein выпустила новый альбом, названный в честь самой группы. Сообщение появилось в Instagram музыкантов.

В седьмую студийную пластинку коллектива вошли 11 композиции. Услышать их можно в Apple Music, Spotify и "Яндекс.Музыке".

Рок-группа Rammstein создана в 1994 году вокалистом Тиллем Линдеманном. За прошедшие годы музыканты продали свыше 35 миллионов копий своих альбомов.

Особую известность группе принесли сценические выступления, сопровождаемые использованием пиротехники, получившие признание в музыкальной среде. Среди популярных хитов Rammstein – Mutter, Ich will и Feuer Frei.

Ранее новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии. В ролике музыканты предстали в полосатых робах с желтыми звездами, которые напоминают одежду узников бывших нацистских конлагерей.

