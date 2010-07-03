Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии

Скриншот с видео:YouTube/Rammstein Official

Клип немецкой рок-группы Rammstein к песне Deutschland раскритиковали в Германии после публикации.

В одном из фрагментов видео музыканты предстали в полосатых робах с желтыми звездами, которые напоминают одежду узников бывших нацистских конлагерей. При этом участники коллектива с веревками на шее стоят у эшафота.

По словам уполномоченного немецкого правительства по вопросам противодействия антисемитизму Феликса Кляйна, в ролике музыканты перешли черту дозволенного, пишет газета Bild.

Руководитель Фонда баварских мемориалов Карл Фреллер заявил, что "страдания и бесчеловечность холокоста" не позволяют использовать эту тему в коммерческих целях, а также пригласил Rammstein посетить бывший концлагерь Дахау.

В Еврейском форуме партии Христианско-демократический союз Германии (ХДС) отметили, что ролик говорит об "отсутствии вкуса" и нацелен лишь на получение лайков и кликов.

Экс-президент Центрального совета евреев в Германии Шарлотте Кноблох назвала "омерзительным" клип, который "использует убийство миллионов людей" для развлечения.

Ранее стало известно, что выступление Rammstein пройдет в столичных "Лужниках" 29 июля. Изначально концерт должен был пройти на Центральном стадионе "Динамо".