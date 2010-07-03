Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии

Клип немецкой рок-группы Rammstein к песне Deutschland раскритиковали в Германии после публикации.
В одном из фрагментов видео музыканты предстали в полосатых робах с желтыми звездами, которые напоминают одежду узников бывших нацистских конлагерей. При этом участники коллектива с веревками на шее стоят у эшафота.
По словам уполномоченного немецкого правительства по вопросам противодействия антисемитизму Феликса Кляйна, в ролике музыканты перешли черту дозволенного, пишет газета Bild.
Руководитель Фонда баварских мемориалов Карл Фреллер заявил, что "страдания и бесчеловечность холокоста" не позволяют использовать эту тему в коммерческих целях, а также пригласил Rammstein посетить бывший концлагерь Дахау.
В Еврейском форуме партии Христианско-демократический союз Германии (ХДС) отметили, что ролик говорит об "отсутствии вкуса" и нацелен лишь на получение лайков и кликов.
Экс-президент Центрального совета евреев в Германии Шарлотте Кноблох назвала "омерзительным" клип, который "использует убийство миллионов людей" для развлечения.
Ранее стало известно, что выступление Rammstein пройдет в столичных "Лужниках" 29 июля. Изначально концерт должен был пройти на Центральном стадионе "Динамо".
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