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21:46

Дискография и новый сингл Rammstein стали доступны в российских соцсетях

культура технологии

21:46

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Фото: www.youtube.com/Rammstein Official

Премьера сингла Deutschland группы Rammstein состоялась в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", сообщает ТАСС.

Кроме того, пользователям "ВКонтакте" стала доступна полная коллекция студийных альбомов германской группы, две концертные пластинки и один сборник. В соцсети назвали публикацию знаковым событием для музыкальной платформы.

В "Одноклассниках" также теперь доступен каталог основных треков, живых и студийных альбомов группы. В их числе культовые работы Mutter, Reise, Reise и Rosenrot, а также последний студийный альбом Liebe ist fur alle da, вышедший в 2009 году.

В выходу каталога Rammstein в "Одноклассниках" появился плейлист с самыми популярными песнями группы. Послушать музыку пользователи могут в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также в приложениях для iOS и Android.

Ранее стало известно, что выступление рок-группы Rammstein пройдет в "Лужниках" 29 июля. Изначально концерт должен был пройти на Центральном стадионе "Динамо".

культура технологии

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