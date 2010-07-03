Дискография и новый сингл Rammstein стали доступны в российских соцсетях

Премьера сингла Deutschland группы Rammstein состоялась в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", сообщает ТАСС.
Кроме того, пользователям "ВКонтакте" стала доступна полная коллекция студийных альбомов германской группы, две концертные пластинки и один сборник. В соцсети назвали публикацию знаковым событием для музыкальной платформы.
В "Одноклассниках" также теперь доступен каталог основных треков, живых и студийных альбомов группы. В их числе культовые работы Mutter, Reise, Reise и Rosenrot, а также последний студийный альбом Liebe ist fur alle da, вышедший в 2009 году.
В выходу каталога Rammstein в "Одноклассниках" появился плейлист с самыми популярными песнями группы. Послушать музыку пользователи могут в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также в приложениях для iOS и Android.
Ранее стало известно, что выступление рок-группы Rammstein пройдет в "Лужниках" 29 июля. Изначально концерт должен был пройти на Центральном стадионе "Динамо".
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