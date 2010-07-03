Лидер еврейской общины России возмутился новым клипом Rammstein

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Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода выразил возмущение новым клипом германской группы Rammstein. В новом видео музыканты предстают в одежде лагерных заключенных с накинутыми на шею петлями, сообщает "Интерфакс".

"Когда спекулируют на величайшей трагедии XX века, это трудно назвать творчеством, скорее просто преступной акцией", – заявил Борода, отметив, что в России в любой договор о публичной деятельности включается пункт, запрещающий проявления экстремизма.

Он посетовал, что "люди для громкой славы прибегают к самым низким методам", и теперь клип станет популярным не из-за каких-то художественных ценностей, а благодаря скандалу. Борода считает, что обществу следует демонстративно показать свое неприятие и даже отвращение к такому творчеству.

28 марта вышел новый сингл Rammstein на песню Deutschland. В ролике присутствуют нацистская символика, сцены жестокости и эпатажа. В одном из фрагментов видео музыканты предстали в полосатых робах с желтыми звездами, которые напоминают одежду узников бывших нацистских конлагерей.

Уполномоченный немецкого правительства по вопросам противодействия антисемитизму Феликс Кляйн заявил, что в ролике музыканты перешли черту дозволенного.