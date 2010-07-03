МЦК сократит интервал движения "Ласточек" из-за концерта Rammstein

Фото: ТАСС/Ulrich Stamm/Zuma

Поезда "Ласточка" Московского центрального кольца (МЦК) 29 июля с 15:30 до 01:00 сократят интервал движения между поездами до пяти минут из-за концерта в "Лужниках". Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

В остальное время ожидание поезда составит до 10 минут.

Рядом со стадионом "Лужники" расположена одноименная станция МЦК.

29 июля на большой спортивной арене "Лужники" выступит культовая немецкая рок-группа Rammstein. Изначально выступление планировалось на ВТБ Арене - центральном стадионе "Динамо", но по просьбам поклонников коллектива, которым не хватило билетов, перенеслось в "Лужники".

Группа Rammstein была создана в 1994 году в Берлине. Особую известность коллективу принесли сценические выступления, часто сопровождаемые пиротехническим шоу. Rammstein продали в совокупности более 40 миллионов записей. Среди популярных хитов Rammstein – Mutter, Ich will и Feuer Frei.

В мае группа впервые за 10 лет выпустила новый альбом. В седьмую студийную пластинку коллектива вошли 11 композиций. Услышать их можно в Apple Music, Spotify и "Яндекс.Музыке".

