Запуск МЦД-2 позволит разгрузить пять линий метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский центральный диаметр (МЦД-2), который соединит Нахабино и Подольск, запустят в конце 2019 – начале 2020 года. Благодаря запуску диаметра разгрузятся пять линий метрополитена. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

На линии длиной 80 километров расположатся 38 станций. С 15 из них пассажиры смогут пересесть на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. По оценкам специалистов, МЦД-2 будет востребован как у жителей Нахабина, Подольска и Красногорска, так и у москвичей, и гостей столичного региона.

Отмечается, что основой для диаметра Нахабино – Подольск станет уже существующая железнодорожная инфраструктура, но не только. На МЦД-2 появятся и новые остановочные пункты: Пенягино, Волоколамская, Марьина Роща, Печатники, Остафьево, Щукинская, Курьяново и Котляково. Все станции благоустроят.

С открытием МЦД-2 из Митина можно будет без пересадок добраться до Царицына, а из Люблина – до станции метро "Войковская". Пока пассажирам приходится делать в пути две пересадки на метро. Запуск МДЦ-2 также позволит разгрузить примерно на 12% Арбатско-Покровскую, Таганско-Краснопресненскую, Серпуховско-Тимирязевскую, Замоскворецкую и Калужско-Рижскую линии подземки.

На МЦД будет действовать единая билетная система. Поезда будут курсировать с минимальными интервалами: всего пять–шесть минут в часы пик. Работать диаметры будут с 05:30 до 01:00, как и метрополитен.

Первые Московские центральные диаметры – МЦД-1 и МЦД-2 – пройдут по маршрутам Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск. Это 132 километра путей и 66 станций. По первым МЦД будут курсировать спроектированные и собранные в России поезда "Иволга". На остановках создадут условия для комфорта пассажиров: переходы по принципу "сухие ноги", современная навигация.

