Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В связи с реконструкцией движение по участку Дмитровского шоссе будет ограничено до 20 сентября. Об этом сообщил информационный центр транспортного комплекса Москвы.

"В связи с реконструкцией движение по участку Дмитровского шоссе ограничили по 20 сентября", – сказано в сообщении.

Также уточняется, что по 20 августа круглосуточно будет ограничено движение транспорта по Дмитровскому шоссе в направлении МКАД – от деревни Грибки, дома № 41, до села Виноградово, дома № 35.

С 22 августа по 20 сентября ограничат движение по Дмитровскому шоссе в направлении области от Виноградово, дома 35, до Грибки, дома 41.

Ограничения коснутся только одной полосы.

Ранее сообщалось, что движение транспорта в районе Савеловского вокзала ограничено до 30 августа. Ограничения будут действовать на площади Савеловского вокзала и на улице Бутырской по 30 августа круглосуточно по одной полосе. Они связаны со строительством Большой кольцевой линии метрополитена.

