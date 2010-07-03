Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В связи с реконструкцией движение по участку Дмитровского шоссе будет ограничено до 20 сентября. Об этом сообщил информационный центр транспортного комплекса Москвы.
"В связи с реконструкцией движение по участку Дмитровского шоссе ограничили по 20 сентября", – сказано в сообщении.
Также уточняется, что по 20 августа круглосуточно будет ограничено движение транспорта по Дмитровскому шоссе в направлении МКАД – от деревни Грибки, дома № 41, до села Виноградово, дома № 35.
С 22 августа по 20 сентября ограничат движение по Дмитровскому шоссе в направлении области от Виноградово, дома 35, до Грибки, дома 41.
Ограничения коснутся только одной полосы.
Ранее сообщалось, что движение транспорта в районе Савеловского вокзала ограничено до 30 августа. Ограничения будут действовать на площади Савеловского вокзала и на улице Бутырской по 30 августа круглосуточно по одной полосе. Они связаны со строительством Большой кольцевой линии метрополитена.
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