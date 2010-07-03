Движение в районе временно закрытых станций Филевской линии метро ограничат 3 и 4 августа

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Движение транспорта на западе столицы с 3 по 5 августа ограничат из-за работ по реконструкции участка Филевской линии Московского метрополитена от станции "Киевская" до станции "Кунцевская", сообщает пресс-служба ЦОДД.

В районах Филевский парк и Дорогомилово будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Выделенную полосу введут на участке улицы Большой Дорогомиловской – от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.

"Ограничения движения будут действовать до 5 августа. Вся информация размещена на Едином транспортном портале, а также передана в "Яндекс.Карты" и другие навигационные системы", – говорится в сообщении.

Также для приоритетного движения городского транспорта запретят остановку и стоянку на следующих улицах: Украинском бульваре (от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко); участке улицы Барклая (от улицы Большой Филевской до улицы Сеславинской); набережной Тараса Шевченко; разворотной площадке в районе дома 2, корпуса 1 на улице Новозаводской.

Также будет запрещен правый поворот с улицы Большой Дорогомиловской на площадь Киевского вокзала.

Водителям рекомендовали заранее строить маршрут и не оставлять машины под запрещающими знаками.

Ранее сообщалось, что временные ограничения связаны с реконструкцией наземного участка линии. Пассажиры смогут добраться до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах "КМ". В обычный режим движение войдет в 5:30 5 августа.

Таким образом, в субботу и воскресенье для пассажиров окажутся недоступны станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". При этом станция "Киевская" Филевской линии будет открыта. Пассажиры смогут доехать от нее до "Международной" или "Александровского сада" и совершить пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Отмечается, что станция "Кунцевская" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

