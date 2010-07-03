Массовая авария произошла на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Крупное ДТП произошло на Московской кольцевой автодороге. Пять автомобилей столкнулись в районе Химкинского моста. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

"На внутренней стороне 76 километра МКАД столкнулись пять автомобилей", – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в результате дорожного инцидента пострадал один человек.

По предварительным данным, в аварии столкнулись "Газель", микроавтобус и еще три легковых автомобиля. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Выясняются иные подробности произошедшего.

Ранее в аварии на Киевском шоссе погибли молодые супруги. Они разбились на мощном спорт-каре, который взяли в аренду. Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются полицейские.