Пять человек пострадали в результате ДТП в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пять человек пострадали в результате ДТП на Старосимферопольском шоссе в городском округе Чехов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Московской области.

"Около 17:00 7 августа на 78 километре Старосимферопольского шоссе в городском округе Чехов произошло попутное столкновение автомобилей Mitsubishi и Lada. В результате ДТП телесные повреждения получили пять человек, в том числе двое детей", – говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Дмитрове легковой автомобиль наехал на двух подростков на пешеходном переходе. Пострадавшие госпитализированы.

В подмосковном Долгопрудном на Лихачевском шоссе автобус вылетел на остановку. Два человека скончались на месте, еще двое госпитализированы.

