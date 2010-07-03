В Долгопрудном автобус насмерть сбил двух человек

Водитель автобуса насмерть сбил двух человек в Долгопрудном. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе подмосковного главка МВД России.

Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло на Лихачевском проспекте в Долгопрудном. Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места аварии. Инцидент произошел на Новокосинской улице. Пешеходы получили травмы.